"Imamo sve što je potrebno za zlato - samo nas bodrite"

Sava Ranđelović jedan je od četvorice "čuvara vatre" iz 2016. godine, onaj koji pamti evropsko zlato i kako je bilo krčiti put do njega.

Deset godina kasnije, isti grad, isti bazen, ali drugačija ekipa i drugačiji izazovi. Beograd ponovo dočekuje Evropsko prvenstvo u vaterpolu, a tu je opet Ranđelović, uz Nikolu Jakšića, Miloša Ćuka i Dušana Mandića, koji su pre deceniju osetili šta znači biti šampion pred domaćim navijačima u Beogradskoj areni. Zajedno sa njima bio je i aktuelni selektor Uroš Stevanović, tada kao pomoćnik Dejana Savića. "Iskreno, ne mogu da verujem da je prošlo deset godina od