"Imamo sve što je potrebno za zlato - samo nas bodrite"

B92 pre 41 minuta
"Imamo sve što je potrebno za zlato - samo nas bodrite"

Sava Ranđelović jedan je od četvorice "čuvara vatre" iz 2016. godine, onaj koji pamti evropsko zlato i kako je bilo krčiti put do njega.

Deset godina kasnije, isti grad, isti bazen, ali drugačija ekipa i drugačiji izazovi. Beograd ponovo dočekuje Evropsko prvenstvo u vaterpolu, a tu je opet Ranđelović, uz Nikolu Jakšića, Miloša Ćuka i Dušana Mandića, koji su pre deceniju osetili šta znači biti šampion pred domaćim navijačima u Beogradskoj areni. Zajedno sa njima bio je i aktuelni selektor Uroš Stevanović, tada kao pomoćnik Dejana Savića. "Iskreno, ne mogu da verujem da je prošlo deset godina od
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Kapiten Srbije: Bolje sam nego što sam bio

Kapiten Srbije: Bolje sam nego što sam bio

Sputnik pre 26 minuta
Ovo su nova pravila vaterpola – da se ne zbunite, iznenadite i pomislite da ste promašili turnir

Ovo su nova pravila vaterpola – da se ne zbunite, iznenadite i pomislite da ste promašili turnir

Nova pre 1 sat
Spektakl u Beogradu: Vaterpolisti Srbije večeras protiv Holandije, cilj evropsko zlato

Spektakl u Beogradu: Vaterpolisti Srbije večeras protiv Holandije, cilj evropsko zlato

Telegraf pre 1 sat
Gde gledati meč Holandija – Srbija? „Delfini“ prvi put u Areni

Gde gledati meč Holandija – Srbija? „Delfini“ prvi put u Areni

Nova pre 2 sata
Evropski spektakl u Beogradu - "Delfini" jure novu titulu!

Evropski spektakl u Beogradu - "Delfini" jure novu titulu!

Sportske.net pre 3 sata
Evropski spektakl u Beogradu – delfini jure novu titulu!

Evropski spektakl u Beogradu – delfini jure novu titulu!

Hot sport pre 3 sata
Kompletna satnica reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu u vaterpolu na jednom mestu

Kompletna satnica reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu u vaterpolu na jednom mestu

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloEvropsko prvenstvoBeogradska ArenaEvropsko prvenstvo u vaterpoluDejan Savić

Sport, najnovije vesti »

Mirko Ivanić napustio pripreme

Mirko Ivanić napustio pripreme

Danas pre 26 minuta
Zvanično: Saša Vezenkov je MVP!

Zvanično: Saša Vezenkov je MVP!

Hot sport pre 21 minuta
Španija deklasirala Izreael 25 razlike – dobra uvertira pred duel sa Srbijom

Španija deklasirala Izreael 25 razlike – dobra uvertira pred duel sa Srbijom

Vesti online pre 16 minuta
Ivanić nakon povrede napustio pripreme u Antaliji

Ivanić nakon povrede napustio pripreme u Antaliji

Radio sto plus pre 21 minuta
Vezenkov ređa MVP nagrade: Larkinov rekord je na dohvat ruke

Vezenkov ređa MVP nagrade: Larkinov rekord je na dohvat ruke

Sport klub pre 36 minuta