Zlato u mislilma, ali obećanja nema: Da li je glava spremna?

Vaterpolo reprezentacija Srbije ove subote započinje nastup na 37. Evropskom prvenstvu, duelom protiv Holadnije (20.30) u Beogradskoj areni.

Prestonica Srbije treći put u svojoj istoriji ugostiće šampionat Evrope, a i 2006. i 2016. kao domaćin naša selekcija je osvojila zlatnu medalju, pa uz takve misli dočekuje se i ovogodišnja smotra najbolji vaterpolista. Reprezentacija Srbije na tri uzastopna Evropska prvenstva je bez medalje, što predstavljaju anomaliju za selekciju koja je, još od povratka na velika takmičenja 1997. godine, gotovo uvek bila u samom vrhu. Ipak, šira slika ne ostavlja dilemu –