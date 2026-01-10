ANEM: Tri nova lokalna medija, istog vlasnika i s istim urednikom, registrovana u 2026. godini

Od početka 2026. godine zvanični Registar medija u Srbiji brojniji je za tri nova lokalna medija - Srbija na istoku, Palanačke vesti i Glas Aranđelovca, a sva tri portala su u vlasništvu iste firme i imaju istog urednika, saopštila je danas Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

Reč je o portalima koji pokrivaju lokalne vesti u gradovima u istočnoj Srbiji, Smederevskoj Palanci i Aranđelovcu, a sva tri su upisana u registar Agencije za privredne registre (APR) 9. januara ove godine.

Sva tri medija su u vlasništvu firme Zaple Media Group doo iz Novog Sada, čija je vlasnica Milica Lainović, a direktor Gradimir Banković.

Direktor ove firme, koja je osnovana 11. decembra prošle godine, ujedno je upisan u Registar medija i kao glavni i odgovorni urednik sva tri nova lokalna portala.

Gradimir Banković poslednjih godina u medijima gostuje i analizira društvenu situaciju kao predstavnik Centra za društvenu stabilnost.

Ta nevladina organizacija poznata je kao organizator prošlogodišnjih kontramitinga, odnosno okupljanja kojima je prisustvovao i državni vrh, piše na sajtu ANEM.

