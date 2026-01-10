Lazović: Vlast se valja u blatu na odvratnoj proslavi, privlači svoje iskonsko radikalsko jezgro

Beta pre 2 sata

Kopredsednik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović izjavio je da šenlučenje, degutantni i isfolirani pir na proslavi u studiju Informera nekom izgleda odvratno, ali da zapravo (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić zna šta njegov verni birač zna i to mu daje.

"Oni se obraćaju svojim iskonskim glasačima, kojih još uvek ima puno, ali ne dovoljno za pobedu na izborima bez krađe. Ipak, Vučić mora prvo da stibilizuje tu bazu i on to zna", rekao je Lazović za list Nova, povodom proslave na TV Informer u kojoj su učestvovali ministri i predsednica Skupštine Ana Brnabić.

Dodao je da "naprednjaci, kao što su se nekada odrekli radikalskog odela, da bi se predstavili umerenijim, prihvatljivijim široj javnosti i tako došli na vlast, sada su obrnuli proces, da bi sačuvali radikalsko jezgro, moraju pred njim da se valjaju u blatu".

"A što se ministara i poslušnika poput Vučićeve omiljene dvorske lude Ivice Dačića tiče, pa oni i glasaju i vesele se i plaču na komandu, tu nema ništa novo", istakao je Lazović.

(Beta, 10.01.2026)

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeIzboriRadomir Lazović

