Premijer naložio da se združenim snagama, pa i žandarmerijom, pomogne ljudima u nevremenu

Beta pre 33 minuta

Usled otežanih vremenskih uslova biće pojačano angažovanje službi na terenu kako bi se pružila brza i efikasna pomoć građanima, navodi se u današnjem saopštenju iz Vlade i dodaje da je to učinjeno po nalogu premijera Đure Macuta.

Direkciji policije i Sektoru za vanredne situacije naloženo je da od danas nastupe združenim snagama, uz aktivnije uključivanje pripadnika Žandarmerije, kako bi se odgovorilo na sve izazove koje donosi loše vreme i osigurala bezbednost stanovništva.

Istovremeno, na inicijativu premijera, privredni subjekti su se uključili u pružanje pomoći, pre svega obezbeđivanjem agregata za ugrožena područja.

Među kompanijama koje su se odmah odazvale je i kineska kompanija Šandong, koja je pružila konkretnu podršku na terenu.

Navedeno je da Macut nastavlja da prati situaciju iz sata u sat i preduzima sve neophodne mere kako bi građani bili zaštićeni i kako bi se život u pogođenim sredinama što pre normalizovao.

(Beta, 10.01.2026)

