"Grenland ćemo dobiti lakšim ili težim putem", Tramp zapretio: "Nećemo Rusiju ili Kinu za suseda"

Blic pre 5 sati
"Grenland ćemo dobiti lakšim ili težim putem", Tramp zapretio: "Nećemo Rusiju ili Kinu za suseda"

Predsednik Donald Tramp je ponovo zauzeo stav oko pitanja preuzimanja Grenlanda Tramp je istakao strateške i bezbednosne razloge kao ključne za ovu inicijativu Američki predsednik Donald Tramp ponovo je zapretio preuzimanjem Grenlanda, poručivši da će SAD to učiniti "na lakši ili teži način", bez obzira na stav Danske.

Upitan koliko bi novca ponudio Danskoj za Grenland, Tramp je rekao da o novcu zasad ne govori, ali da bi o tome "mogao da razgovara". Naglasak je, rekao je, na bezbednosnim razlozima. "Trenutno ćemo nešto preduzeti povodom Grenlanda, sviđalo se to njima ili ne, jer ako mi to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi nećemo da imamo Rusiju ili Kinu za suseda", rekao je Tramp, odgovarajući na pitanja novinara tokom sastanka sa čelnicima naftnih giganata.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp: SAD će prerađivati i prodavati venecuelansku naftu; Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Tramp: SAD će prerađivati i prodavati venecuelansku naftu; Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

RTV pre 2 sata
Tramp: Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Tramp: Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Politika pre 4 sati
Tramp: Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Tramp: Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Newsmax Balkans pre 5 sati
Tramp: Grenland ćemo dobiti lakšim ili težim putem

Tramp: Grenland ćemo dobiti lakšim ili težim putem

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KinaRusijaDanskaGrenlandDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Donald Tramp, pirat sa Kariba

Donald Tramp, pirat sa Kariba

Velike priče pre 16 minuta
Respiratorni cunami se širi Evropom Supergrip hara, zatvaraju se škole, bolnice prepune, pik ni na vidiku: "Ovo je…

Respiratorni cunami se širi Evropom Supergrip hara, zatvaraju se škole, bolnice prepune, pik ni na vidiku: "Ovo je zabrinjavajuće"

Blic pre 11 minuta
Osuđen penzioner koji je razbio jaje o glavu Bardele: Dobio novčanu kaznu i šest meseci uslovne zatvorske kazne

Osuđen penzioner koji je razbio jaje o glavu Bardele: Dobio novčanu kaznu i šest meseci uslovne zatvorske kazne

Kurir pre 2 sata
Ako Bil i Hilari Klinton ne svedoče o Epstinu biće optuženi za nepoštovanje Kongresa

Ako Bil i Hilari Klinton ne svedoče o Epstinu biće optuženi za nepoštovanje Kongresa

RTV pre 1 sat
Tramp: SAD će prerađivati i prodavati venecuelansku naftu; Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Tramp: SAD će prerađivati i prodavati venecuelansku naftu; Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

RTV pre 2 sata