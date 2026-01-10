"Grenland ćemo dobiti lakšim ili težim putem", Tramp zapretio: "Nećemo Rusiju ili Kinu za suseda"

Predsednik Donald Tramp je ponovo zauzeo stav oko pitanja preuzimanja Grenlanda Tramp je istakao strateške i bezbednosne razloge kao ključne za ovu inicijativu Američki predsednik Donald Tramp ponovo je zapretio preuzimanjem Grenlanda, poručivši da će SAD to učiniti "na lakši ili teži način", bez obzira na stav Danske.

Upitan koliko bi novca ponudio Danskoj za Grenland, Tramp je rekao da o novcu zasad ne govori, ali da bi o tome "mogao da razgovara". Naglasak je, rekao je, na bezbednosnim razlozima. "Trenutno ćemo nešto preduzeti povodom Grenlanda, sviđalo se to njima ili ne, jer ako mi to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi nećemo da imamo Rusiju ili Kinu za suseda", rekao je Tramp, odgovarajući na pitanja novinara tokom sastanka sa čelnicima naftnih giganata.