Oglasio se Zelenski nakon silovitog udara na Ukrajinu Ruski napad "orešnikom" bio demonstrativno blizu granice sa EU (video)

Naveo je da balistička raketa "orešnik" predstavlja izazov i za zemlje članice EU Pogođena je energetska infrastruktura koja podržava ukrajinski vojno-industrijski kompleks Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je večeras da je ruski napad raketama "orešnik" bio "demonstrativno" blizu granice Ukrajine sa EU.

Zelenski je u večernjem video obraćanju sugerisao da balistička raketa srednjeg dometa "orešnik" predstavlja izazov i za zemlje članice EU kao što su Poljska, Rumunija i Mađarska, preneo je Rojters. Ruske snage su upotrebile rakete "orešnik" u masovnom napadu na ključne ciljeve u Ukrajini, saopštilo je jutros rusko ministarstvo odbrane. "Izveden je masovan udar upotrebom preciznog oružja dugog dometa, sa kopna i mora, uključujući mobilni raketni sistem srednjeg