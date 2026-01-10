Ova članica žirija "Zvezda Granda" stiže u muzičko takmičenje "Nikad nije kasno": Rame uz rame sa folkerom će biti u sudijskim stolicama

Radiša Trajković Đani i Snežana Đurišić pridružuju se stručnom žiriju.

Aleksandar Kabiljo i Biljana Prokić dele emotivne priče tokom takmičenja. U muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno" ove nedelje dolazi do promene u sastavu stručnog žirija. Pored neizostavnog člana Saše Miloševića Mareta, u sudijskim stolicama naći će se još dva poznata lica. Naime, stručnom timu pridružiće se folker Radiša Trajković Đani, kao i članica žirija "Zvezda Granda", pevačica Snežana Đurišić U ovoj epizodi, Aleksandar Kabiljo će otkriti kako je jedna pesma