Ovako se stefandan proslavlja u selu Mršinci kraj Čačka: Porodica Klisarić pokazuje kako se neguju koreni: "Moja je najveća dužnost da taj žar prenesem na svoju decu"

Porodica Klisarić neguje tradiciju kroz slavlje, uključujući sve članove porodice, od najmlađih do najstarijih Porodica predstavlja primer očuvanja srpske tradicije i vrednosti u savremenim vremenima Dok širom Srbije odjekuju zvona u čast Svetog arhiđakona Stefana, prve hrišćanske slave nakon Božića, u čačanskom selu Mršinci kapija porodice Klisarić širom je otvorena. U domu Slobodana i Slađane Klisarić, miris tamjana i slavskog kolača najavljuje i svedoči o