Ovako se stefandan proslavlja u selu Mršinci kraj Čačka: Porodica Klisarić pokazuje kako se neguju koreni: "Moja je najveća dužnost da taj žar prenesem na svoju decu"

Blic pre 5 sati
Ovako se stefandan proslavlja u selu Mršinci kraj Čačka: Porodica Klisarić pokazuje kako se neguju koreni: "Moja je najveća…
Porodica Klisarić neguje tradiciju kroz slavlje, uključujući sve članove porodice, od najmlađih do najstarijih Porodica predstavlja primer očuvanja srpske tradicije i vrednosti u savremenim vremenima Dok širom Srbije odjekuju zvona u čast Svetog arhiđakona Stefana, prve hrišćanske slave nakon Božića, u čačanskom selu Mršinci kapija porodice Klisarić širom je otvorena. U domu Slobodana i Slađane Klisarić, miris tamjana i slavskog kolača najavljuje i svedoči o
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Simeon, Stefan i Sofija desna ruka svojim roditeljima u spremanju prve krsne slave u ovoj godini: Ovako se Stefandan…

Simeon, Stefan i Sofija desna ruka svojim roditeljima u spremanju prve krsne slave u ovoj godini: Ovako se Stefandan proslavlja u selu Mršinci kraj Čačka

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Čačak

Društvo, najnovije vesti »

U Ljigu Dan žalosti zbog tragične smrti Stefana Ivanovića u požaru u Švajcarskoj

U Ljigu Dan žalosti zbog tragične smrti Stefana Ivanovića u požaru u Švajcarskoj

RTV pre 31 minuta
Danas oblačno i hladno, ujutru sa mrazem, u nekim delovima zemlje od 10 do 15 cm novog snega

Danas oblačno i hladno, ujutru sa mrazem, u nekim delovima zemlje od 10 do 15 cm novog snega

Telegraf pre 16 minuta
Simeon, Stefan i Sofija desna ruka svojim roditeljima u spremanju prve krsne slave u ovoj godini: Ovako se Stefandan…

Simeon, Stefan i Sofija desna ruka svojim roditeljima u spremanju prve krsne slave u ovoj godini: Ovako se Stefandan proslavlja u selu Mršinci kraj Čačka

Kurir pre 1 sat
Srpski studenti postali svetski šampioni u debati na takmičenju u Bugarskoj

Srpski studenti postali svetski šampioni u debati na takmičenju u Bugarskoj

Danas pre 4 sati
Davanje lažnog iskaza – gordost i predrasuda

Davanje lažnog iskaza – gordost i predrasuda

Radar pre 5 sati