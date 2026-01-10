Pomahnitali maloletnik se iživljavao po Bečeju: Meštaninu repliku pištolja stavio na čelo, ženi grabuljama razbijao prozore, pa pretio policajcima

Maloletnik je optužen za tri krivična dela, uključujući uništenje i ometanje službenih radnji.

Određeno mu je policijsko zadržavanje zbog ozbiljnosti optužbi i sproveden je pred nadležni sud. Policija u Bečeju uhapsila je maloletnika (16) iz Bačkog Petrovog Sela, osumnjičenog da je ušao u dvorište jednog meštanina i da mu je, uz pretnje, prislonio repliku pištolja na čelo, a zatim ga izveo na ulicu. Takođe, sumnja se da je grabuljama razbio četiri prozora na kući jedne meštanke i oštetio njena dva automobila, saopštila je policijska uprava u Novom Sadu. On