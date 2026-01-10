"Telo pčele nije stvoreno da leti, srećom, pčela to ne zna"! Kamala je inženjerka u "muškom" poslu i ima poruku za mlade: Ovo je zlatno doba energetike
Blic pre 21 minuta
Na ovim prostorima, gde se energetska tranzicija često meri godinama čekanja, inspiracija su lideri koji je izdvajaju brzinom delovanja. Kamala Mujezinović Šantić koja je rukovodilac Sektora za razvoj projekata u kompaniji New Energy Solutions, pripada toj novoj generaciji stručnjaka. Ona je jedna od Injžerki godine u Srbiji.
Kamala je postavila nove prakse u proceni resursa koristeći LIDAR tehnologiju i realizujući prvo samostalno merenje vetropotencijala u Srbiji. Za nju kažu da redefiniše pojam liderstva u sektoru koji se i dalje često opisuje kao tradicionalno muški. Ima i poruku za mlade - pratite trendove jer je ovo "zlatno doba energetike". *Šta je za Vas značio konkurs "Inženjerka godine"? - Konkurs „ Inženjerka godine“ za mene je predstavljao snažno osnaživanje i vidljivo