Uhapšen otac maloletnika (16) koji je na Božić upucao babu i dedu na Zvezdari: Evo za šta se tereti!

Maloletnik je ranio svoje baba i dedu, a zatim i sebe iz vatrenog oružja Osumnjičeni Z.J. će u navedenom roku biti saslušan Ocu maloletnika za kog se sumnja da je iz vatrenog oružja pucao u svoju babu i dedu, a zatim u sebe danas je određeno zadržavanje u trajanju od 48 sati zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, saopšteno je danas iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Kako se navodi, osumnjičeni Z.J.