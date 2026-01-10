Vozači se zaglavili u snegu: Drama zbog jake mećave kod Nove Varoši (foto)

Blic pre 1 sat
Vozači se zaglavili u snegu: Drama zbog jake mećave kod Nove Varoši (foto)
Zlatibor je pročišćen, ali najviše problema je bilo prema Prijepolju zbog obilnog snega Na terenu je angažovano 17 kamiona i dva grejdera koji neumorno rade na čišćenju puteva Tokom dana usled jake mećave došlo je do otežanog saobraćaja na deonici od Nove Varoši preko Bistrice ka Prijepolju. - Preko Zlatibora je sve bilo očišćeno, problemi su nastali od Nove Varoši ka Prijepolju. Sneg je prejako padao, nemoguće je bilo i očistiti ga. Dosta vozila se i zaglavilo u
