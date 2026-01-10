Nastavljeni protesti u Iranu, Tramp poslao novo upozorenje teokratskom režimu (VIDEO)

Danas pre 1 sat  |  A.M.
Građani Irana protestuju već trinaest dan zaredom protiv teokratskog režima ajatolaha Alija Hamneija.

U demonstracijama izazvane ekonomskom krizom i represijom vlasti poginula je najmanje 51 osoba, a više od 2.260 je uhapšeno. Iranski princ Reza Pahlavi, sin poslednjeg šaha Mohamada Reze Pahlavija, pozvao je građane juče da izađu na ulice u 20 časova. Režim je reagovao tako što je blokirao internet i telefonski saobraćaj sa spoljnim svetom. Ova blokada je i danas na snazi, zbog čega ima manje snimaka dešavanja na iranskim ulicama. Na jednom, koji je podelio BBC,
