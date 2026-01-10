RHMZ izdao još jedno upozorenje: Sneg i ledena kiša večeras u celoj zemlji

Danas pre 10 sati  |  FoNet
RHMZ izdao još jedno upozorenje: Sneg i ledena kiša večeras u celoj zemlji

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da se tokom večeri očekuju mešovite padavine, sneg i kiša, koja će se mestimično lediti na tlu, najpre u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a zatim i na istoku zemlje.

I u Beogradu će se kiša u pojedinim delovima grada lediti na tlu. Navodi se i da se sutra u predelima južnije od Save i Dunava očekuje manje povećanje visine snežnog pokrivača. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje od 10 do 15 centimetara novog snega, a u planinskim predelima i više.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Danas oblačno i hladno, ujutru sa mrazem, u nekim delovima zemlje od 10 do 15 cm novog snega

Danas oblačno i hladno, ujutru sa mrazem, u nekim delovima zemlje od 10 do 15 cm novog snega

Telegraf pre 16 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaDunavSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

U Ljigu Dan žalosti zbog tragične smrti Stefana Ivanovića u požaru u Švajcarskoj

U Ljigu Dan žalosti zbog tragične smrti Stefana Ivanovića u požaru u Švajcarskoj

RTV pre 32 minuta
Danas oblačno i hladno, ujutru sa mrazem, u nekim delovima zemlje od 10 do 15 cm novog snega

Danas oblačno i hladno, ujutru sa mrazem, u nekim delovima zemlje od 10 do 15 cm novog snega

Telegraf pre 16 minuta
Simeon, Stefan i Sofija desna ruka svojim roditeljima u spremanju prve krsne slave u ovoj godini: Ovako se Stefandan…

Simeon, Stefan i Sofija desna ruka svojim roditeljima u spremanju prve krsne slave u ovoj godini: Ovako se Stefandan proslavlja u selu Mršinci kraj Čačka

Kurir pre 1 sat
Srpski studenti postali svetski šampioni u debati na takmičenju u Bugarskoj

Srpski studenti postali svetski šampioni u debati na takmičenju u Bugarskoj

Danas pre 4 sati
Davanje lažnog iskaza – gordost i predrasuda

Davanje lažnog iskaza – gordost i predrasuda

Radar pre 5 sati