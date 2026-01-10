RHMZ izdao još jedno upozorenje: Sneg i ledena kiša večeras u celoj zemlji

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da se tokom večeri očekuju mešovite padavine, sneg i kiša, koja će se mestimično lediti na tlu, najpre u Vojvodini, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, a zatim i na istoku zemlje.

I u Beogradu će se kiša u pojedinim delovima grada lediti na tlu. Navodi se i da se sutra u predelima južnije od Save i Dunava očekuje manje povećanje visine snežnog pokrivača. Na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno se očekuje od 10 do 15 centimetara novog snega, a u planinskim predelima i više.