Studenti FTN-a pozvali građane da im se pridruže u dvodnevnoj akciji čišćenja snega na više lokacija u Novom Sadu

Danas pre 27 minuta
Studenti u blokadi Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu organizuju dvodnevnu akciju čišćenja snega na više lokacija u gradu i pozivaju građane da im se pridruže u ovoj volonterskoj inicijativi Kako su naveli na svom Instagram nalogu, akcija počinje u subotu, 10. januara, u 11 časova na više punktova: u Petrovaradinu kod male i velike škole „Jovan Dučić“, u Mesnoj zajednici Dunav u okolini Dunavskog parka, na Ribljoj pijaci i Keju, na Podbari kod škole „Ivan
