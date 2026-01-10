Tonino Picula o božićnoj proslavi na TV Informer: Stvarnost u Srbiji mnogo gora od onoga što misle u Briselu

Tonino Picula, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, oštro je reagovao na božićni program na TV Informer u Beogradu.

Naime, u javnosti su se pojavili snimci iz studija ove televizije, na kojima se vidi kako urednik Dragan J. Vučićević u društvu brojnih ministara, peva pesmu sa stihovima „Turkinja se pred džamijom klela, da je samo Srbina voljela“. Dodatno, ovome su učestvovali i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj, Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine Srbije, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar policije Ivica Dačić i mnogi drugi predstavnici vlasti, piše N1