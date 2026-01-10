Haos na putevima Srbije: Vozačima prete sneg, led i odroni, pojedini pravci potpuno neprohodni

Na većini putnih pravaca kolovozi su vlažni i na njima ima snega, pa se vozačima savetuje oprezna vožnja, saopštilo je JP "Putevi Srbije" na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe.

Deonice na kojima su kolovozi vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm su na teritoriji Beograda, Čačka, Ivanjice, Novog Pazara, Vranja, Kolubare, Kragujevca, Kruševca, Mačve, Niša, Požege, Užica, Zaječara, Zrenjanina. U okolini Zaječara učestali su odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na II A 221 (klisura Korenatac). Neprohodni su sledeći