Stevanović nezadovoljan nakon pobede: „Dobili smo utakmicu na peterce i sa ova dva boda smo na nekoj nuli!“

Selektor otkrio šta je jedino pozitivno na meču Vaterpolo reprezentacija Srbije uspela je da upiše trijumf nad Holandijom posle penala u prvom kolu Evropskog prvenstva.

Nakon regularnog dela igre, rezultat je bio 13:13, pa je penal serija odlučila pobednika. Svoje utiske nakon meča izneo je selektor Srbije, Uroš Stevanović, koji nije krio nezadovoljstvo uprkos pobedi: – Nema mnogo stvari kojim možemo da budemo zadovoljni. Mislim da je previše stvari kojim možemo da budemo nezadovoljni što se tiče igre. Zašto je to tako, imaćemo dublju analizu večeras. Nismo potcenili ekipu Holandije, videli smo njihove rezultate u pripremnom