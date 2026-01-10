Zvezda u novom problemu: Detalj na utakmici sa Švajcarcima koji je sve zabrinuo!
Hot sport pre 25 minuta
Posle Ivanića ovo bi mogao da bude novi problem Crvena zvezda je sigurno vodila protiv Araua, ali je u 58. minutu Frenklin Tebo Učena zbog problema sa skočnim zglobom morao da izađe iz igre.
U drugom poluvremenu došlo je do neprijatne situacije za crveno-bele kada se Učena požalio na bolove, nakon čega je otežano hodao i ostao da leži pored terena u blizini gola. Medicinski tim je brzo reagovao i ukazao mu pomoć, a ubrzo je obavljena i izmena. U tom trenutku nije bilo jasnih naznaka o težini povrede, pa je ostala mogućnost da je igrač teren napustio iz predostrožnosti kako bi se izbegao veći rizik u nastavku priprema. Stručni štab je potom nastavio sa