Zvezda u novom problemu: Detalj na utakmici sa Švajcarcima koji je sve zabrinuo!

Hot sport pre 25 minuta
Zvezda u novom problemu: Detalj na utakmici sa Švajcarcima koji je sve zabrinuo!

Posle Ivanića ovo bi mogao da bude novi problem Crvena zvezda je sigurno vodila protiv Araua, ali je u 58. minutu Frenklin Tebo Učena zbog problema sa skočnim zglobom morao da izađe iz igre.

U drugom poluvremenu došlo je do neprijatne situacije za crveno-bele kada se Učena požalio na bolove, nakon čega je otežano hodao i ostao da leži pored terena u blizini gola. Medicinski tim je brzo reagovao i ukazao mu pomoć, a ubrzo je obavljena i izmena. U tom trenutku nije bilo jasnih naznaka o težini povrede, pa je ostala mogućnost da je igrač teren napustio iz predostrožnosti kako bi se izbegao veći rizik u nastavku priprema. Stručni štab je potom nastavio sa
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Zvezda ubedljiva protiv švajcarskog drugoligaša u pripremnom meču

Zvezda ubedljiva protiv švajcarskog drugoligaša u pripremnom meču

RTV pre 50 minuta
Enem na debiju postigao gol, Zvezda ubedljiva protiv Araua

Enem na debiju postigao gol, Zvezda ubedljiva protiv Araua

RTS pre 15 minuta
Prve reči Dejana Stankovića! Centralna tema povreda najboljeg igrača Crvene zvezde - nije dobro!

Prve reči Dejana Stankovića! Centralna tema povreda najboljeg igrača Crvene zvezde - nije dobro!

Kurir pre 30 minuta
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Arau u prijateljskoj utakmici u Antaliji

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Arau u prijateljskoj utakmici u Antaliji

Radio sto plus pre 25 minuta
Prve reči Dejana Stankovića posle pobede Zvezde i povrede Ivanića

Prve reči Dejana Stankovića posle pobede Zvezde i povrede Ivanića

Nova pre 5 minuta
VIDEO Zvezda razbila Arau na pripremama, Enem pogodio na debiju u crveno-belom dresu

VIDEO Zvezda razbila Arau na pripremama, Enem pogodio na debiju u crveno-belom dresu

Nova pre 15 minuta
Partizanovi klinci ispustili dva gola prednosti: Remi na prvoj pripremnoj utakmici i jedna loša vest

Partizanovi klinci ispustili dva gola prednosti: Remi na prvoj pripremnoj utakmici i jedna loša vest

Mondo pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Partizan ispustio dva gola prednosti protiv Đera

Partizan ispustio dva gola prednosti protiv Đera

Danas pre 50 minuta
Zvezda ubedljiva protiv švajcarskog drugoligaša u pripremnom meču

Zvezda ubedljiva protiv švajcarskog drugoligaša u pripremnom meču

RTV pre 50 minuta
Ubedljive pobede Španije i Mađarske na startu Evropskog prvenstva u vaterpolu

Ubedljive pobede Španije i Mađarske na startu Evropskog prvenstva u vaterpolu

Danas pre 15 minuta
Enem na debiju postigao gol, Zvezda ubedljiva protiv Araua

Enem na debiju postigao gol, Zvezda ubedljiva protiv Araua

RTS pre 15 minuta
Prve reči Dejana Stankovića! Centralna tema povreda najboljeg igrača Crvene zvezde - nije dobro!

Prve reči Dejana Stankovića! Centralna tema povreda najboljeg igrača Crvene zvezde - nije dobro!

Kurir pre 30 minuta