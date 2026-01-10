Biometeorološka prognoza za vikend -10. i 11. januar

Biometeorološka prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda za vikend – 10. i 11. januar: Biometeorološka prognoza za Srbiju za: 10.01.2026. – SUBOTA Biometeorološke prilike mogu biti nepovolјne za osobe sa respiratornim i cerebrovaskularnim tegobama, dok se kod većine hronično obolelih očekuje blago smanjenje tegoba.

Bolovi u kostima i zglobovima, umor i pospanost su moguće kod meteoropata. U saobraćaju se i dalјe preporučuje dodatan oprez. Biometeorološka prognoza za Srbiju za: 11.01.2026. – NEDELJA Očekivana biometeorološka situacija može biti nepovolјna za astmatičare i kardiovaskularne bolesnike. Glavobolјa, razdražlјivost i pospanost su moguće meteoropatske reakcije. Neophodno je adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim niskim dnevnim temperaturama vazduha. U saobraćaju