ANEM upozorava: Tri lokalna medija u vlasništvu iste firme, povezana sa Centrom za društvenu stabilnost

Od početka 2026. godine Registar medija u Srbiji bogatiji je za tri nova lokalna portala – Srbija na istoku, Palanačke vesti i Glas Aranđelovca, koja su sva u vlasništvu firme Zaple Media Group iz Novog Sada i imaju istog glavnog i odgovornog urednika, Gradimira Bankovića. Ova firma je osnovana prošle godine, a Banković je poznat i kao predstavnik Centra za društvenu stabilnost, organizatora prošlogodišnjih kontramitinga sa prisustvom državnog vrha.

