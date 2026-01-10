ANEM upozorava: Tri lokalna medija u vlasništvu iste firme, povezana sa Centrom za društvenu stabilnost

pre 56 minuta
ANEM upozorava: Tri lokalna medija u vlasništvu iste firme, povezana sa Centrom za društvenu stabilnost

Od početka 2026. godine Registar medija u Srbiji bogatiji je za tri nova lokalna portala – Srbija na istoku, Palanačke vesti i Glas Aranđelovca, koja su sva u vlasništvu firme Zaple Media Group iz Novog Sada i imaju istog glavnog i odgovornog urednika, Gradimira Bankovića. Ova firma je osnovana prošle godine, a Banković je poznat i kao predstavnik Centra za društvenu stabilnost, organizatora prošlogodišnjih kontramitinga sa prisustvom državnog vrha.

Od početka 2026. godine zvanični Registar medija u Srbiji brojniji je za tri nova lokalna medija – Srbija na istoku, Palanačke vesti i Glas Aranđelovca, a sva tri portala su u vlasništvu iste firme i imaju istog urednika, saopštila je danas Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM). Reč je o portalima koji pokrivaju lokalne vesti u gradovima u istočnoj Srbiji, Smederevskoj Palanci i Aranđelovcu, a sva tri su upisana u registar Agencije za privredne registre
