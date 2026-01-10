"Parohija me tuži zbog Terze" Milica Veličković šokirala nakon skandala u crkvi na krštenju ćerke: Krenuo je da divlja, bilo je...

Milica Veličković otkrila je svoju stranu priče sa skandala sa krštenja ćerke, nakon što je Borislav Terzić Terza izjavio da ga je izbacila iz crkve.

Milica je sada ispričala šta se događalo tokom svečane ceremonije, te je otkrila da će je crkvena parohija tužiti zbog snimanja. - Ja nisam izbacila njega već novinare i ozvučenje, a onda krišom uneo bubicu. Pitala sam ga tri puta da li je ozvučen, rekao je ne, ali je lagao. Nema veze. Parohija je rekla da će da me tuži zbog nedozvoljenog snimanja. Nisam to odobrila, ne znam ni šta sam mu pričala. Bilo mi je gnusno da to ide u prenos. Nije prevario mene, prevario