Srbija - Holandija: Delfini kreću u pohod na EP

Od najnovijeg Hronološki Delfini jure prvu medalju na EP još od 2018. godine, kada smo osvojili osmo zlato u istoriji, a selektor Uroš Stevanović i nacija se nadaju da je došlo vreme da se opet nađemo u samom vrhu.

Na EP učestvuje 16 selekcija podeljenih u četiri grupe sa po četiri tima, dalje prolaze po tri reprezentacije te formiraju nove dve grupe. U drugoj fazi se ukrštaju grupe A i C, te B i D, bodovi protiv rivala koji su dalje prošli se prenose, a samo prva dva nacionalna tima iz grupa druge, glavne runde, prolaze u polufinale. Direktan prenos utakmice možete da pogledate na RTS 1 i TV Arena sport Premium 1 sa početkom u 20:30.