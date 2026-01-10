Niški studenti: Upravni sud proglasio nevažećom odluku o smeni direktorke Gimnazije „Stevan Sremac“ u Nišu

Medijska kutija pre 29 minuta  |  m.k.
Neformalna grupa studenata (NFG) Univerziteta u Nišu saopštila je da je “odlukom Upravnog suda smena Vere Dujaković, direktorke Prve niške gimnazije “Stevan Sremac” proglašena nevažećom”. -Samim tim, njen mandat, koji je prekinut avgusta, se nastavlja, a odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora prestaje da važi.

Ovo je još jedna pobeda. Danas, nakon više od godinu dana od početka blokade, pokazujemo da je jedini put ka slobodi, borba-poručili su iz NFG. Profesori, učenici, studenti i građani protestovali su 21. decembra ispred “Stevana Sremca“ i zatražili su hitnu smenu vršioca direktora te niške gimnazije Radmile Stojiljković i smenu privremenog Školskog odbora, zbog, kako su kazali, političke odmazde kojoj je škola izložena zbog angažovanja u studentskim protestima.
