Danas dan žalosti u opštini Ljig: Meštani ispraćaju heroja Stefana Ivanovića na večni počinak

Mondo pre 1 sat  |  Tamara Birešić
Danas dan žalosti u opštini Ljig: Meštani ispraćaju heroja Stefana Ivanovića na večni počinak

Povodom tragične smrti Stefana Ivanovića iz Jajčića, koji je izgubio život tokom požara u Krans Montani u Švajcarskoj, Opština Ljig donela je odluku o proglašenju Dana žalosti na svojoj teritoriji.

Kako je saopšteno, Dan žalosti biće obeležen danas, 10. januara 2026. godine, na dan sahrane nastradalog Stefanа Ivanovića, koji je stradao pokušavajući da spase ljude iz objekta zahvaćenog vatrom. Tokom Dana žalosti, zastave Republike Srbije biće spuštene na pola koplja na svim institucijama, ustanovama i pravnim licima koja su u obavezi da ih ističu. Medijske ustanove i ustanove kulture dužne su da svoje programske sadržaje prilagode obeležavanju Dana žalosti,
