Tramp poziva naftne kompanije da ulažu milijarde u Venecuelu: Oglasili se stručnjaci, evo šta misle o tome

Američki predsednik Donald Tramp pozvao je naftnu industriju da uloži najmanje 100 milijardi dolara u Venecuelu, ali je taj apel u Beloj kući naišao na suzdržanu reakciju.

Jedan od vodećih direktora upozorio je da je južnoamerička zemlja trenutno "neinvestibilna", uprkos ogromnim energetskim rezervama koje poseduje, prenosi BBC. Tramp je plan izneo nakon što su američke snage 3. januara u glavnom gradu zarobile venecuelanskog lidera Nikolasa Madura, obećavši da će osloboditi naftne resurse zemlje. "Jedna od stvari koju će Sjedinjene Države dobiti iz ovoga biće još niže cene energije", poručio je na sastanku u petak. Ipak, prisutni