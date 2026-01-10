Počinju „Nekršteni dani“: Stara verovanja koja se vezuju za ovaj period

Prema starim srpskim verovanjima, od 10. januara do Bogojavljenja, odnosno 19. januara, traju "Nekršteni dani".

Reč je o verovanju koje je od davnina jako i duboko utkano u svest našeg naroda, pa će vam stariji i danas objasniti da je ovo period godine kada Isus Hrist još uvek nije bio kršten i da je zbog toga i danas u ovo doba zemlja otvorena da mrtvi izlaze, a zajedno sa njima i đavoli i razni drugi demoni. Ove nečastive sile vladaju od trenutka kada se smrkne pa sve dok ne zapevaju prvi petlovi. Zbog toga, narod kaže, preko noći nikako ne treba izlaziti iz kuće. Onaj ko