Masovni protesti u Iranu traju dve nedelje uz rast broja žrtava i pojačanu represiju

Protesti u Iranu traju 14 dana, sa preko 65 poginulih i 2.300 uhapšenih, dok ekonomska kriza i represija pojačavaju nezadovoljstvo.

Protesti protiv teokratskog režima u Iranu traju dve nedelje, zahvatajući preko 100 gradova, uključujući Teheran, sa zahtevima za kraj Islamske Republike i povratak monarhije. Demonstracije su izazvane ekonomskom krizom i represijom, a internet je blokiran, što otežava komunikaciju. Danas Danas Telegraf

Broj poginulih raste, sa zvaničnim podacima koji govore o najmanje 65 žrtava i preko 2.300 uhapšenih, dok nezvanični izvori navode i do 217 mrtvih, uglavnom mladih ljudi pogođenih vatrenim oružjem. Snage bezbednosti su koristile mitraljeze, a među žrtvama su i pripadnici bezbednosnih snaga. Euronews N1 Info Beta

Demonstracije su počele 28. decembra zbog kolapsa iranskog rijala, čija je vrednost pala na više od 1,4 miliona za dolar, dok ekonomija trpi pod međunarodnim sankcijama zbog nuklearnog programa. Protesti su se intenzivirali i prerasli u pozive na ukidanje teokratije, a polu-zvanična agencija Fars, bliska Revolucionarnoj gardi, izveštava o situaciji. Kurir

Reza Pahlavi, sin poslednjeg iranskog šaha, poziva demonstrante da nastave proteste i organizuju nacionalni štrajk u ključnim sektorima poput naftnog i transportnog, ističući hrabrost naroda i pozivajući na okupaciju gradskih centara. Politika Blic Dnevnik Euronews Telegraf

Vrhovni vođa Ali Hamnei je stavio bezbednosne službe u najviši stepen pripravnosti i naredio Revolucionarnoj gardi da preuzme kontrolu nad suzbijanjem protesta. Izveštaji govore o potrazi za policajcima koji nisu izvršavali naređenja, a zemlja je u višoj pripravnosti nego tokom prošlogodišnjeg rata sa Izraelom. Aktivirani su i podzemni "raketni gradovi" zbog spoljnjih pretnji. Kurir Telegraf

Međunarodne reakcije uključuju upozorenja SAD i podršku narodu Irana, dok su protesti prošireni uprkos prekidu komunikacija i represiji, sa zabeleženim sukobima i paljenjem objekata. Danas NIN Radio 021 Blic Slobodna Evropa