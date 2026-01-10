Akademski plenum: Cene osnovnih namirnica rastu brže od zarada, standard građana u padu

Akademski plenum upozorio je danas da je na kraju 2025. godine godišnja inflacija u Srbiji bila oko tri odsto, dok je u evrozoni iznosila oko dva odsto.

Kako se navodi u analizi koju je uradio profesor Jovica Pejčić sa Ekonomskog fakulteta u Subotici, iako je taj procenat u skladu sa ciljevima Narodne banke Srbije, zabrinjava to što cene osnovnih usluga i roba (energenti, hrana, komunalne usluge) rastu brže od zarada. Struja i osnovne namirnice skuplje, trend se nastavlja i u 2026. godini U analizi piše da je cena struje, prenosa i distribucije energije u 2025. godina porasla za 6,6 odsto, a najavljeno je i novo