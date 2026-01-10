Eskalacija nasilja u Iranu: Snimci beleže napade na vladine zgrade, broj nastradalih porastao na 65

Nedeljnik pre 9 minuta
Eskalacija nasilja u Iranu: Snimci beleže napade na vladine zgrade, broj nastradalih porastao na 65

Broj nastradalih tokom demonstracija u Iranu porastao je na 65, a više od 2.300 ljudi je uhapšeno, pokazuju podaci američke organizacije aktivista za ljudska prava (Human Rights Activists News Agency).

Danas je tačno dve nedelje kako je počela pobuna, koja se sve više širi po zemlji uprkos represivnom odgovoru države i prekidu komunikacija sa ostatkom sveta. Iranska državna televizija izvestila je da ima žrtava i među snagama bezbednosti. Državna TV Irana tvrdi da je u gradovima mirno, snimci AP-a prikazuju hiljade demonstranata u Teheranu Vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei nagovestio je pojačani represivni odgovor, uprkos pretnjama SAD. Subota je početak radne
