Tramp: Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne
Newsmax Balkans pre 1 sat
Sjedinjene Američke Države moraju da poseduju Grenland kako bi sprečile Rusiju ili Kinu da ga okupiraju u budućnosti, rekao je američki predsednik Donald Tramp i dodao da će "uraditi nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne".
"Ako to ne uradimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi nećemo da imamo Rusiju ili Kinu za suseda“, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući nakon razgovora sa predstavnicima američke naftne industrije. On je naveo da SAD moraju da poseduju Grenland, iako već imaju vojno prisustvo na ostrvu prema sporazumu iz 1951. godine, jer "takvi sporazumi nisu dovoljni da garantuju odbranu Grenlanda", prenosi Reuters. "Kada ga posedujemo, branimo ga. Zakupnine se ne