Tramp: Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Newsmax Balkans pre 1 sat
Tramp: Uradićemo nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne

Sjedinjene Američke Države moraju da poseduju Grenland kako bi sprečile Rusiju ili Kinu da ga okupiraju u budućnosti, rekao je američki predsednik Donald Tramp i dodao da će "uraditi nešto na Grenlandu, sviđalo im se to ili ne".

"Ako to ne uradimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi nećemo da imamo Rusiju ili Kinu za suseda“, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući nakon razgovora sa predstavnicima američke naftne industrije. On je naveo da SAD moraju da poseduju Grenland, iako već imaju vojno prisustvo na ostrvu prema sporazumu iz 1951. godine, jer "takvi sporazumi nisu dovoljni da garantuju odbranu Grenlanda", prenosi Reuters. "Kada ga posedujemo, branimo ga. Zakupnine se ne
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Tramp: Grenland ćemo dobiti lakšim ili težim putem

Tramp: Grenland ćemo dobiti lakšim ili težim putem

Danas pre 1 sat
"Grenland ćemo dobiti lakšim ili težim putem", Tramp zapretio: "Nećemo Rusiju ili Kinu za suseda"

"Grenland ćemo dobiti lakšim ili težim putem", Tramp zapretio: "Nećemo Rusiju ili Kinu za suseda"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NECKinaRusijaGrenlandDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Tramp: Profit od prodaje nafte iz Venecuele biće podeljen sa naftnim kompanijama iz SAD

Tramp: Profit od prodaje nafte iz Venecuele biće podeljen sa naftnim kompanijama iz SAD

Danas pre 2 minuta
Nastavljeni protesti u Iranu, Tramp poslao novo upozorenje teokratskom režimu (VIDEO)

Nastavljeni protesti u Iranu, Tramp poslao novo upozorenje teokratskom režimu (VIDEO)

Danas pre 2 minuta
SAD i Venecuela rade na obnovi diplomatskih odnosa, američki tim stigao u Karakas

SAD i Venecuela rade na obnovi diplomatskih odnosa, američki tim stigao u Karakas

Danas pre 2 minuta
Spremni za udar na Kinu Baza na ostrvu Magešima: Nova glavobolja za Peking (mapa)

Spremni za udar na Kinu Baza na ostrvu Magešima: Nova glavobolja za Peking (mapa)

Večernje novosti pre 2 minuta
(Video) Novi snimak ubistva u Mineapolisu Žena naglo kreće prema agentu, a onda se čuju tri pucnja

(Video) Novi snimak ubistva u Mineapolisu Žena naglo kreće prema agentu, a onda se čuju tri pucnja

Blic pre 42 minuta