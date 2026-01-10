Radovi u Niškoj Banji i naselju Deveti maj

PLANIRANI RADOVI U NASELjU NIŠKA BANjA U subotu 10. januara planira se iskop na Trgu Ljubiše Samardžića kod broja 47.

Zbog popravke vodovodne mreže biće u prekidu vodosnabdevanje od 8 do 15 časova u pomenutoj ulici. PLANIRANI RADOVI U NASELjU DEVETI MAJ U nedelju 11. januara planira se iskop u Vlasotinačkoj ulici kod broja 10. Zbog popravke vodovodne mreže biće u prekidu vodosnabdevanje od 8 do 15 časova u pomenutoj ulici. Niške Vesti