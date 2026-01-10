Gde gledati meč Holandija – Srbija? „Delfini“ prvi put u Areni

Počinje Evropsko prvenstvo u vaterpolu i već prvog dana naša selekcija igraće prvi meč u Beogradskoj areni.

Srbija će od 20.30 igrati prvi meč u grupi C protiv reprezentacije Holandije. Naša zemlja je domaći šampionata Evrope koji je Srbija osvojila poslednji put 2018. godine. Pored ove dve selekcije u grupi C se nalaze još i Izrael i Španija. Direktan prenos utakmice možete da pratite na kanalu RTS 1, ali i putem uživo bloga na portalu Nova.rs.