Kod Lebana nakon tri i po sata uspostavljen saobraćaj, normalizovan, posle tri sata i kod Doljevca

Nova pre 7 minuta
Na putu Brestovac - Lebane, nakon skoro tri i po sata, večeras je uspostavljen saobraćaj, nakon obustave zbog izlivanja vode na kolovoz usled obilnih kiša. Putevi Srbije su to saopštili u 22.55, nakon što su, i 19. 22. upozorili vozače na obustavu saobraćaja na toj deonici. Na putu Malošište – Klisura, kod Doljevca, nakon tri sata, normalizovan je saobraćaj nakon što je sa kolovoza uklonjen odron.
N1 Info pre 12 minuta
Putevi Srbije

N1 Info pre 12 minuta
Nova pre 7 minuta
