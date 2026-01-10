Penjaroja: Posle utakmice protiv Barselone moramo pre svega da se oporavimo

Košarkaši Partizana gostovaće sutra od 20.30 časova Studentskom centru u Sportskom centru “Morača” u Podgorici

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas pred utakmicu 14. kola ABA lige da njegova ekipa mora da se oporavi posle meča protiv Barselone i dodao da “crno-belima” neće biti lako na gostovanju Studentskom centru. Košarkaši Partizana gostovaće sutra od 20.30 časova Studentskom centru u Sportskom centru “Morača” u Podgorici. “Crno-beli” su u petak u gostima poraženi od Barselone rezultatom 88:70 u 21. kolu Evrolige. “Posle utakmice protiv Barselone