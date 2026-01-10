Penjaroja: Posle utakmice protiv Barselone moramo pre svega da se oporavimo

Politika pre 39 minuta
Penjaroja: Posle utakmice protiv Barselone moramo pre svega da se oporavimo

Košarkaši Partizana gostovaće sutra od 20.30 časova Studentskom centru u Sportskom centru “Morača” u Podgorici

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je danas pred utakmicu 14. kola ABA lige da njegova ekipa mora da se oporavi posle meča protiv Barselone i dodao da “crno-belima” neće biti lako na gostovanju Studentskom centru. Košarkaši Partizana gostovaće sutra od 20.30 časova Studentskom centru u Sportskom centru “Morača” u Podgorici. “Crno-beli” su u petak u gostima poraženi od Barselone rezultatom 88:70 u 21. kolu Evrolige. “Posle utakmice protiv Barselone
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

"Neće biti lako" Đoan Penjaroja pred gostovanje crno-belih u Podgorici

"Neće biti lako" Đoan Penjaroja pred gostovanje crno-belih u Podgorici

Kurir pre 4 minuta
Oglasili se Penjaroja i Vašington dan posle Barselone

Oglasili se Penjaroja i Vašington dan posle Barselone

B92 pre 24 minuta
Penjaroja pred Studentski centar: Neće biti lako, prvo da se oporavimo od Barselone

Penjaroja pred Studentski centar: Neće biti lako, prvo da se oporavimo od Barselone

RTS pre 29 minuta
"Prvo da se oporavimo od Barselone...": Trener Partizana oprezan pred Studentski centar

"Prvo da se oporavimo od Barselone...": Trener Partizana oprezan pred Studentski centar

Telegraf pre 18 minuta
Džekiri upao u mentalitetsku klopku Partizana, a zna i uzrok

Džekiri upao u mentalitetsku klopku Partizana, a zna i uzrok

Sportske.net pre 1 sat
Partizanovo treće gostovanje ove nedelje: "SC Derbi ne smemo da shvatimo olako!"

Partizanovo treće gostovanje ove nedelje: "SC Derbi ne smemo da shvatimo olako!"

Sportske.net pre 59 minuta
Vašington: "Zajedno kao grupa smo najbolji u Evroligi"

Vašington: "Zajedno kao grupa smo najbolji u Evroligi"

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanBarselonaPodgoricaEvroligaABA liga

Sport, najnovije vesti »

Evropski spektakl u Beogradu - "Delfini" jure novu titulu!

Evropski spektakl u Beogradu - "Delfini" jure novu titulu!

Sportske.net pre 38 minuta
Moneke oseća stid zbog saigrača: "Nemamo poverenje jedni u drugi"

Moneke oseća stid zbog saigrača: "Nemamo poverenje jedni u drugi"

Sportske.net pre 9 minuta
Željko Obradović obeležio slavu: Mnoštvo poznatih gostiju, među kojima je bio i navijač Crvene zvezde!

Željko Obradović obeležio slavu: Mnoštvo poznatih gostiju, među kojima je bio i navijač Crvene zvezde!

Hot sport pre 44 minuta
Agent otkriva: Evo zašto je Ovusu izabrao Crvenu zvezdu!

Agent otkriva: Evo zašto je Ovusu izabrao Crvenu zvezdu!

Hot sport pre 24 minuta
Alkaras pobedio Sinera pred 15.000 ljudi

Alkaras pobedio Sinera pred 15.000 ljudi

Vesti online pre 9 minuta