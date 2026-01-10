U Novom Sadu danas hladno i oblačno: Ceo dan temperatura u minusu

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
U Novom Sadu će i danas biti oblačno i hladno, ujutru sa slabim mrazom.

Očekuje se pretežno suvo vreme, bez padavina. Slab vetar promenljivog smera će postepeno skrenuti na slab do umeren severac. Minimalna dnevna temperatura biće minus tri, dok će maksimalna biti minus jedan. I narednih dana biće suvo, ali veoma hladno. U nedelju će se temperatura kretati između minus pet i minus tri, a u ponedeljak između minus osam i minus četiri. Biometeorološka prognoza za subotu, 10. januar: Biometeorološke prilike mogu biti nepovolјne za osobe
