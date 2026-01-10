Apel Puteva Srbije: Smanjena vidljivost i sneg na putevima

Putevi Srbije apelovali su danas na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni zbog magle i smanjene vidljivosti na gotovo svim putnim pravcima u Srbiji, navodeći i da je sva njihova mehanizacija 24 sata na terenu i u pripravnosti da reaguje.

Vozačima se savetuje da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i da prilagode vožnju uslovima na putu, jer se danas na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije lokalno očekuje od 10 do 15 centimetara novog snega, a u planinskim predelima i više. Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu 24 časa i ekipe putara su u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.