Lukić: Dok pregovori traju, licenca OFAK-a dala neophodan predah NIS-u

Produžetak operativne licence omogućio je stabilizaciju poslovanja NIS-a, dok pregovori o prodaji ruskog udela i dalje zavise od odluka američke administracije, rekao je za RTS profesor ekonomije Velimir Lukić.

Operativna licenca koju je Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAC) odobrila NIS-u do 23. januara omogućila je obnavljanje isporuka sirove nafte i delimičnu stabilizaciju poslovanja kompanije. U JANAF-u navode da su spremni za transport, dok se istovremeno vode pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u. Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić za RTS ocenjuje da je licenca došla u trenutku kada je bila najpotrebnija. "Operativna licenca je