Lukić: Dok pregovori traju, licenca OFAK-a dala neophodan predah NIS-u

RTS pre 1 sat
Lukić: Dok pregovori traju, licenca OFAK-a dala neophodan predah NIS-u

Produžetak operativne licence omogućio je stabilizaciju poslovanja NIS-a, dok pregovori o prodaji ruskog udela i dalje zavise od odluka američke administracije, rekao je za RTS profesor ekonomije Velimir Lukić.

Operativna licenca koju je Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAC) odobrila NIS-u do 23. januara omogućila je obnavljanje isporuka sirove nafte i delimičnu stabilizaciju poslovanja kompanije. U JANAF-u navode da su spremni za transport, dok se istovremeno vode pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u. Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić za RTS ocenjuje da je licenca došla u trenutku kada je bila najpotrebnija. "Operativna licenca je
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Lukić: Licenca OFAK-a za NIS došla kada je bila najpotrebnija

Lukić: Licenca OFAK-a za NIS došla kada je bila najpotrebnija

Danas pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSnaftaJANAF

Ekonomija, najnovije vesti »

Plate posle povećanja: Evo koliko će zarađivati prosvetari i lekari

Plate posle povećanja: Evo koliko će zarađivati prosvetari i lekari

Bujanovačke pre 2 minuta
Praznici prošli, cene prasića ne padaju: Na stočnim pijacama kao na ringišpilu

Praznici prošli, cene prasića ne padaju: Na stočnim pijacama kao na ringišpilu

Kurir pre 7 minuta
Glencore se sprema za "trgovinu svih trgovina" sa Rio Tintom

Glencore se sprema za "trgovinu svih trgovina" sa Rio Tintom

Bloomberg Adria pre 7 minuta
UniCredit Banka: Stabilnost i podrška razvoju - važne poruke predsednika Izvršnog odbora za građane Srbije

UniCredit Banka: Stabilnost i podrška razvoju - važne poruke predsednika Izvršnog odbora za građane Srbije

B92 pre 7 minuta
U Srbiji će 2052. živeti 1,4 miliona ljudi manje nego danas: Šta nam pokazuju demografske projekcije za naredne decenije

U Srbiji će 2052. živeti 1,4 miliona ljudi manje nego danas: Šta nam pokazuju demografske projekcije za naredne decenije

Nova ekonomija pre 47 minuta