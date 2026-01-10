Oblačno i hladno, biće i snega – i dalje na snazi narandžasti meteo-alarm

RTS pre 1 sat
Oblačno i hladno, biće i snega – i dalje na snazi narandžasti meteo-alarm

U Srbiji danas oblačno i hladno sa snegom. Na severu zemlje uglavnom suvo, a južnije od Save i Dunava biće padavina. Na snazi je narandžasti meteo-alarm. Najviša dnevna temperatura do 4 stepena.

Vreme danas oblačno i hladno, ujutro uglavnom sa slabim, a na severu Vojvodine i umerenim mrazom i retkom pojavom slabog snega ili kiše koja će se lediti na tlu. U toku dana na severu uglavnom suvo, tek ponegde je moguće provejavanje slabog snega. U zapadnim i jugozapadnim, kao i u planinskim predelima Srbije sa snegom, a u ostalim krajevima sa kišom, susnežicom i snegom sa tendencijom prelaska u sneg u popodnevnim i večernjim satima i u ovim krajevima. U predelima
Telegraf pre 1 sat
Danas pre 11 sati
