Protest u Teheranu, građani dobijali preteće SMS poruke, Vašington odbacuje optužbe Irana da podstiče demonstracije

RTS pre 26 minuta
Protesti u Iranu nastavljaju se uprkos blokadi interneta i pretnjama SMS porukama od iranskih vlasti, u kojima demonstrantima šalju upozorenja da ne učestvuju na skupovima. Snimci iz Teherana pokazuju ljude oblivene krvlju. Američki Stejt department odbacio je optužbe Teherana da SAD podstiču demonstracije, a predsednik Donald Tramp upozorio je da će Vašington reagovati ako vlasti nasilno uguše proteste.

Vašington odbacuje optužbe Teherana o podsticanju protesta u Iranu Sjedinjene Američke Države ocenile su kao "neutemeljene" optužbe iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija da Vašington podstiče proteste koji su se proširili Iranom, u trenutku kada je američki predsednik Donald Tramp zapretio da će SAD reagovati ukoliko Teheran nasilno uguši demonstracije. Portparol Stejt departmenta saopštio je, reagujući na Arakčijeve izjave date tokom posete Libanu, da
