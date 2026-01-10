Tramp otkriva da li SAD imaju plan za hapšenje Putina; Dimitrijev: Nema pomoći protiv "orešnikovih" deset maha

Rat u Ukrajini – 1417. dan. Tokom noći ruska protivvazdušna odbrana oborila je 59 ukrajinskih dronova nad više regiona Rusije. U isto vreme, u Ukrajini je proglašena vazdušna uzbuna, a građani Kijeva, Harkova i Dnjepra dobili su upozorenja da se sklone na bezbedna mesta. Šef Bele kuće Donald Tramp je isključio mogućnost da američke snage zarobe ruskog predsednika Vladimira Putina. Naglasio je da s ruskim liderom ima dobre odnose i da hapšenje nije neophodno. Tramp je odbacio poređenja sa akcijama SAD

Novi ukrajinski napad na Belgorodsku oblast, više povređenih Četiri osobe povređene su u napadu ukrajinskog drona na autobus u Belgorodskoj oblasti, saopštio je regionalni operativni štab. Detalji o stanju povređenih za sada nisu objavljeni. (Izvestija) Opširnije Kraće Zelenski: Kijev sa SAD razmatra sporazum o slobodnoj trgovini Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da sa Sjedinjenim Američkim Državama razgovara o mogućem sporazumu o slobodnoj