Tramp otkriva da li SAD imaju plan za hapšenje Putina; Dimitrijev: Nema pomoći protiv "orešnikovih" deset maha

RTS pre 6 minuta
Tramp otkriva da li SAD imaju plan za hapšenje Putina; Dimitrijev: Nema pomoći protiv "orešnikovih" deset maha

Rat u Ukrajini – 1417. dan. Tokom noći ruska protivvazdušna odbrana oborila je 59 ukrajinskih dronova nad više regiona Rusije. U isto vreme, u Ukrajini je proglašena vazdušna uzbuna, a građani Kijeva, Harkova i Dnjepra dobili su upozorenja da se sklone na bezbedna mesta. Šef Bele kuće Donald Tramp je isključio mogućnost da američke snage zarobe ruskog predsednika Vladimira Putina. Naglasio je da s ruskim liderom ima dobre odnose i da hapšenje nije neophodno. Tramp je odbacio poređenja sa akcijama SAD

Novi ukrajinski napad na Belgorodsku oblast, više povređenih Četiri osobe povređene su u napadu ukrajinskog drona na autobus u Belgorodskoj oblasti, saopštio je regionalni operativni štab. Detalji o stanju povređenih za sada nisu objavljeni. (Izvestija) Opširnije Kraće Zelenski: Kijev sa SAD razmatra sporazum o slobodnoj trgovini Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da sa Sjedinjenim Američkim Državama razgovara o mogućem sporazumu o slobodnoj
UKRAJINSKA KRIZA: Dimitrijev: Nema pomoći protiv "orešnikovih" deset maha; od februara 1.000 britanskih "oktopoda" mesečno za…

RTV pre 41 minuta
Tramp odbacio ideju o operaciji „hvatanja“ Putina

Politika pre 31 minuta
Uživo Brutalan napad; Odjekivale eksplozije; Demonstrirali silu FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Oglasio se Zelenski nakon silovitog udara na Ukrajinu Ruski napad "orešnikom" bio demonstrativno blizu granice sa EU (video)

Blic pre 9 sati
Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaBela kućaRusijaJutjubVitalij KličkoKijevDonald TrampHarkovVladimir ZelenskiZaporožje

300 milijardi barela nafte u Venecueli – zašto država ne može da ih iskoristi

Bloomberg Adria pre 36 minuta
U Teheranu održani protesti, građani dobijali preteće SMS poruke; Iranski državni emiter učesnike protesta naziva "naoružani…

RTV pre 16 minuta
„Tektonski pomak se odvija na Bliskom istoku i nema veze sa izjavom Trampa da je promenio 3.000 godina istorije, Rijad je…

„Tektonski pomak se odvija na Bliskom istoku i nema veze sa izjavom Trampa da je promenio 3.000 godina istorije, Rijad je ključan“: Analiza Dejvida Hirsta

Danas pre 36 minuta
Objavljen snimak ubistva Rene Gud sa kamere agenta ICE koji je pucao u nju

RTV pre 21 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Dimitrijev: Nema pomoći protiv "orešnikovih" deset maha; od februara 1.000 britanskih "oktopoda" mesečno za…

RTV pre 41 minuta