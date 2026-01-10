Drecun: Isporuke novog naoružanja Prištini nose ozbiljne bezbednosne rizike

BEOGRAD - Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun izjavio je danas da isporuke novog naoružanja i vojna saradnja Prištine sa pojedinim državama ukazuju na intenzivnu militarizaciju privremenih prištinskih institucija, kao i da one nose ozbiljne bezbednosne rizike.

Drecun je za RTS rekao da je od početka završne faze transformacije tzv. kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) intenzivirano opremanje i obuka te formacije, što je, kako kaže, suprotno Rezoluciji 1244. Prema njegovim rečima, u tzv. KBS u poslednje četiri godine uloženo je 430 miliona evra, najviše u opremanje i naoružavanje, naglasivši da je primetno jačanje vojnog budžeta, stvaranje bilateralnih i obaveštajnih sporazuma, kao i učešće pripadnika tih jedinica na