Zbog snega vanredno u devet opština u Srbiji, okolina Loznice sedmi dan bez struje

Vanredna situacija zbog snega proglašena je u devet opština u Srbiji - Valjevu, Majdanpeku, Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, Sjenici, Vladimircima i delu Prijepolja, saopštio je Sektor za vanredne situacije 10. januara.

Više sela u okolini Loznice sedmi dan nema struju. Problemi u snabdevanju strujom su u Mačvanskom, Kolubarskom, Zlatiborskom, Moravičkom i Borskom okrugu. Prema podacima Sektora za vanredne situacije, 9. januar su bez struje bila mesta u 15 opština - delovi Valjeva, Osečine, Šapca, Loznice, Malog Zvornika, Ljubovije, Krupnja, Bora, Kladova, Negotina, Užica, Kosjerića, Požege i Čajetine i cela opština Majdanpek. Tokom večeri struja je počela da stiže u Majdanpek i