Zbog snega vanredno u devet opština u Srbiji, okolina Loznice sedmi dan bez struje

Slobodna Evropa pre 1 sat
Zbog snega vanredno u devet opština u Srbiji, okolina Loznice sedmi dan bez struje

Vanredna situacija zbog snega proglašena je u devet opština u Srbiji - Valjevu, Majdanpeku, Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, Sjenici, Vladimircima i delu Prijepolja, saopštio je Sektor za vanredne situacije 10. januara.

Više sela u okolini Loznice sedmi dan nema struju. Problemi u snabdevanju strujom su u Mačvanskom, Kolubarskom, Zlatiborskom, Moravičkom i Borskom okrugu. Prema podacima Sektora za vanredne situacije, 9. januar su bez struje bila mesta u 15 opština - delovi Valjeva, Osečine, Šapca, Loznice, Malog Zvornika, Ljubovije, Krupnja, Bora, Kladova, Negotina, Užica, Kosjerića, Požege i Čajetine i cela opština Majdanpek. Tokom večeri struja je počela da stiže u Majdanpek i
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

MUP obezbedio 19 agregata za područja bez struje

MUP obezbedio 19 agregata za područja bez struje

Danas pre 18 minuta
Upozorenje na nove snežne padavine, vanredna situacija u devet gradova i opština

Upozorenje na nove snežne padavine, vanredna situacija u devet gradova i opština

NIN pre 13 minuta
Srbija pod snegom - U Loznici sedmi dan bez struje, električna energija počela da stiže u Majdanpek i mionička sela

Srbija pod snegom - U Loznici sedmi dan bez struje, električna energija počela da stiže u Majdanpek i mionička sela

RTS pre 13 minuta
Kiša i slab sneg tokom vikenda u Nišu

Kiša i slab sneg tokom vikenda u Nišu

Južne vesti pre 1 sat
Vremenska progoza za naredne dane

Vremenska progoza za naredne dane

Zoom UE pre 1 sat
Srbijavode: Izmereno opadanje vodostaja na Drini, Timoku i Limu, ekipe na terenu

Srbijavode: Izmereno opadanje vodostaja na Drini, Timoku i Limu, ekipe na terenu

Newsmax Balkans pre 1 sat
Opasnost na skoro svim putevima u Srbiji: Vozačima upućeno hitno upozorenje

Opasnost na skoro svim putevima u Srbiji: Vozačima upućeno hitno upozorenje

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacMajdanpekBorSjenicaZvornikKosjerićPrijepoljeValjevoLoznicaSnegvanredna situacijaUžiceLjubovijaNegotinMali Zvornik

Društvo, najnovije vesti »

Sahranjen stefan, heroj koji je stradao u Kran-Montani! Na stotine ljudi došlo iz Švajcarske kako bi ga ispratili na počinak…

Sahranjen stefan, heroj koji je stradao u Kran-Montani! Na stotine ljudi došlo iz Švajcarske kako bi ga ispratili na počinak, tuga okovala Ljig i okolinu!

Kurir pre 47 minuta
Brale nam nije ukrao državu

Brale nam nije ukrao državu

Danas pre 43 minuta
Ideja za desert uz nedeljni ručak: Provereni recept za domaće trileće

Ideja za desert uz nedeljni ručak: Provereni recept za domaće trileće

Radio 021 pre 28 minuta
Pavlović (NPS): Beograd pod snegom i ledom, a nadležne brine samo kako da ostanu na vlasti

Pavlović (NPS): Beograd pod snegom i ledom, a nadležne brine samo kako da ostanu na vlasti

Nedeljnik pre 22 minuta
"Kuhinja solidarnosti" radi i tokom praznika: Novosadski volonteri bez pauze spremaju hranu za najugroženije sugrađane

"Kuhinja solidarnosti" radi i tokom praznika: Novosadski volonteri bez pauze spremaju hranu za najugroženije sugrađane

Newsmax Balkans pre 48 minuta