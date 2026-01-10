Stojaković: U fudbalu postoje i drugi faktori osim lopte

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Aleksandar Pivljanin
Stojaković: U fudbalu postoje i drugi faktori osim lopte

Trener Partizana Nenad Stojaković dao je zanimljive izjave posle remija crno-belih sa Đerom 2:2 na startu zimskih priprema u Turskoj. ,,Parni valjak“ je imao kontrolu u prvom poluvremenu i već posle 18 minuta vodio 2:0.

Trenutni lider mađarskog šampionata Đer nije se predavao i do kraja je uspeo da izjednači na 2:2. Šef stručnog štaba crno-belih Nenad Stojaković objasnio je posle utakmice sa čime je bio zadovoljan, ali i nezadovoljan posle izdanja svojih izabranika. ,,Ako gledamo timski, tih prvih 30 minuta kada smo bili ‘namešteni’, poštovali timska uputstva, bili smo disciplinovani u igri bez lopte i sa loptom. Znali smo kako da ugrozimo neke prostore protivničkom timu. U tome
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Stanković o problemu Zvezde: "Za mene je on najbolji igrač" VIDEO

Stanković o problemu Zvezde: "Za mene je on najbolji igrač" VIDEO

B92 pre 2 sata
Raport Nenada Stojakovića posle 2:2! Oglasio se trener Partizana!

Raport Nenada Stojakovića posle 2:2! Oglasio se trener Partizana!

Kurir pre 3 sata
(VIDEO) Pre dva dana potpisao za Fener, na debiju dao gol Galati!

(VIDEO) Pre dva dana potpisao za Fener, na debiju dao gol Galati!

Sport klub pre 3 sata
Genduzi se još nije ni raspakovao, a već je srušio Galatu i Feneru doneo trofej

Genduzi se još nije ni raspakovao, a već je srušio Galatu i Feneru doneo trofej

Sportske.net pre 2 sata
FA kup - Siti se iživljavao i brojao do DESET, Semenjov debi iz snova!

FA kup - Siti se iživljavao i brojao do DESET, Semenjov debi iz snova!

Sportske.net pre 4 sati
Stanković otkrio: Evo u kakvom stanju se nalazi Mirko Ivanić!

Stanković otkrio: Evo u kakvom stanju se nalazi Mirko Ivanić!

Hot sport pre 4 sati
Mančester siti desetkom protiv Eksetera do četvrtog kola FA kupa

Mančester siti desetkom protiv Eksetera do četvrtog kola FA kupa

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanParni valjakTurskaFk Partizan

Sport, najnovije vesti »

Veliko iznenađenje: Srbija slavila tek na peterce protiv autsajdera na startu Evropskog prvenstva

Veliko iznenađenje: Srbija slavila tek na peterce protiv autsajdera na startu Evropskog prvenstva

Danas pre 31 minuta
Crna Gora pobedila Maltu na Evropskom prvenstvu u vaterpolu

Crna Gora pobedila Maltu na Evropskom prvenstvu u vaterpolu

Danas pre 2 sata
Grimaldo prelazi iz Partizana u Spartu iz Praga

Grimaldo prelazi iz Partizana u Spartu iz Praga

Danas pre 1 sat
Čudo u FA kupu: Šestoligaš izbacio aktuelnog šampiona

Čudo u FA kupu: Šestoligaš izbacio aktuelnog šampiona

Danas pre 3 sata
„To me je pogodilo“: Dejan Stanković progovorio o Ivanićevoj povredi

„To me je pogodilo“: Dejan Stanković progovorio o Ivanićevoj povredi

Danas pre 4 sati