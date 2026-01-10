Stojaković: U fudbalu postoje i drugi faktori osim lopte

Trener Partizana Nenad Stojaković dao je zanimljive izjave posle remija crno-belih sa Đerom 2:2 na startu zimskih priprema u Turskoj. ,,Parni valjak“ je imao kontrolu u prvom poluvremenu i već posle 18 minuta vodio 2:0.

Trenutni lider mađarskog šampionata Đer nije se predavao i do kraja je uspeo da izjednači na 2:2. Šef stručnog štaba crno-belih Nenad Stojaković objasnio je posle utakmice sa čime je bio zadovoljan, ali i nezadovoljan posle izdanja svojih izabranika. ,,Ako gledamo timski, tih prvih 30 minuta kada smo bili ‘namešteni’, poštovali timska uputstva, bili smo disciplinovani u igri bez lopte i sa loptom. Znali smo kako da ugrozimo neke prostore protivničkom timu. U tome