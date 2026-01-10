Začuđujuće reči Duejna Vašingtona posle novog poraza

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Nikola Novaković
Začuđujuće reči Duejna Vašingtona posle novog poraza

Partizan je doživeo novi ubedljiv poraz u Evroligi i trenutno se ne nazire nikakvo poboljšanje u timu Đoana Penjaroje.

Najbolji strelac najgoreg tima Evrolige je Duejn Vašington, koji je u “Blaugrani” ubacio 20 poena (7/12 iz igre), uz po 5 asistencija i izgubljenih lopti. Posle meča dao je izjavu koja je umnogome začudila evropsku košarkašku javnost, imajući na umu kakve partije u poslednjim nedeljama beleži šampion Srbije i Jadrana. “Mislim da smo zajedno, kao grupa, najbolji igrači u Evroligi. Samo smo imali težak period, mnogo promena i dešavanja van parketa koje nismo mogli da
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Košarka: Spartak u nedelju dočekuje slovenačku Iliriju

Košarka: Spartak u nedelju dočekuje slovenačku Iliriju

Subotica.com pre 2 sata
Penjaroja: Potrebno je da se pripremimo da odigramo čvrst i stabilan meč protiv Studentskog centra

Penjaroja: Potrebno je da se pripremimo da odigramo čvrst i stabilan meč protiv Studentskog centra

Radio sto plus pre 2 sata
Penjaroja posle Barse, a pred Studenstki centar: "Gostovanja nikada nisu laka, moramo da uložimo dodatni napor, kako u…

Penjaroja posle Barse, a pred Studenstki centar: "Gostovanja nikada nisu laka, moramo da uložimo dodatni napor, kako u pripremi, tako i na samom terenu"

Dnevnik pre 3 sata
Partizan se plaši fenjeraša ABA lige! Penjaroja: Moramo prvo da se oporavimo od Barselone

Partizan se plaši fenjeraša ABA lige! Penjaroja: Moramo prvo da se oporavimo od Barselone

Večernje novosti pre 4 sati
"Neće biti lako" Đoan Penjaroja pred gostovanje crno-belih u Podgorici

"Neće biti lako" Đoan Penjaroja pred gostovanje crno-belih u Podgorici

Kurir pre 4 sati
Oglasili se Penjaroja i Vašington dan posle Barselone

Oglasili se Penjaroja i Vašington dan posle Barselone

B92 pre 4 sati
Penjaroja pred Studentski centar: Neće biti lako, prvo da se oporavimo od Barselone

Penjaroja pred Studentski centar: Neće biti lako, prvo da se oporavimo od Barselone

RTS pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanVašingtonEvroliga

Sport, najnovije vesti »

KK Partizan: Sav prihod od prodaje ulaznica za meč protiv Olimpijakosa biće doniran FK Partizan

KK Partizan: Sav prihod od prodaje ulaznica za meč protiv Olimpijakosa biće doniran FK Partizan

Danas pre 9 minuta
Kristal Palas doživeo veliku bruku, osvajača FA kupa izbacio šestoligaš!

Kristal Palas doživeo veliku bruku, osvajača FA kupa izbacio šestoligaš!

Sportske.net pre 18 minuta
Partizan prokockao dva gola prednosti: Crno-beli remijem otvorili pripreme u Antaliji!

Partizan prokockao dva gola prednosti: Crno-beli remijem otvorili pripreme u Antaliji!

Hot sport pre 9 minuta
Fudbaleri niškog Radničkog otputovali na pripreme u Antaliju

Fudbaleri niškog Radničkog otputovali na pripreme u Antaliju

RTS pre 9 minuta
Bruka Evertona sa penala, petoligaš izbacio šampiona FA kupa

Bruka Evertona sa penala, petoligaš izbacio šampiona FA kupa

Sport klub pre 9 minuta