Genduzi se još nije ni raspakovao, a već je srušio Galatu i Feneru doneo trofej

Sportske.net pre 4 sati
Fudbaleri Fenerbahčea osvojili su Superkup Turske, pošto su u finalnom meču na "Ataturk stadionu" u Istanbulu pobedili najvećeg rivala i šampiona države Galatasaraj rezultatom 2:0.

Apsolutni heroj Fenera bio je Francuz Mateo Genduzi. On je pre dva dana stigao u klub kao veliko pojačanje iz Lacija, za njega je plaćeno rekordno obeštećenje, a sjajni vezista je odmah počeo da se isplaćuje novim poslodavcima. "Zaključao" je sredinu terena i postigao vodeći pogodak u 28. minutu, silovitim udarcem sa preko 20 metara. Konačan rezultat postavio je Ostervelde u 48. minutu, na asistenciju Marka Asensija. Ovaj trofej će biti veliki podstrek za
