Ubedljiva pobeda Zvezde – Partizan prokockao prednost na prvom meču u Antaliji

Sputnik pre 1 sat
Ubedljiva pobeda Zvezde – Partizan prokockao prednost na prvom meču u Antaliji

Fudbaleri Partizana odigrali su nerešeno 2:2 protiv Đera u prvoj pripremnoj utakmici u Antaliji. Potom su fudbaleri Crvene zvezde deklasirali švajcarskog drugoligaša Arau rezultatom 4:1 u pripremnom meču, takođe u turskom gradu Antaliji.

Prvi je na terenu bio Partizan. Strelci za lidera srpske Superlige bili su Matija Ninić u 8. i Dimitrije Janković 18. minutu. Ono što brine sve u Partizanu je povreda zadnje lože odličnog levog krila Nemanje Trifunovića, koji je teren napustio sredinom prvog poluvremena. Bilo je dosta izmena u redovima ,,Parnog valjka“ tokom oba poluvremena jer je šef stručnog štaba Partizana Nenad Stojaković najavio da će dati šansu što većem broju fudbalera. Fudbaleri
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Remi Partizana i Đera u prijateljskom meču

Remi Partizana i Đera u prijateljskom meču

RTV pre 22 minuta
Stojaković: Imam razloge da budem zadovoljan, ali i da budem zabrinut

Stojaković: Imam razloge da budem zadovoljan, ali i da budem zabrinut

RTS pre 52 minuta
Stojaković posle remija sa Đerom: "Imam razloge da budem zadovoljan, ali i da budem nezadovoljan"

Stojaković posle remija sa Đerom: "Imam razloge da budem zadovoljan, ali i da budem nezadovoljan"

Dnevnik pre 47 minuta
Partizan ispustio dva gola prednosti protiv Đera

Partizan ispustio dva gola prednosti protiv Đera

Danas pre 2 sata
Stojaković posle Đera: „Dobro smo krenuli, ali je fokus pao – Trifunović van stroja!“

Stojaković posle Đera: „Dobro smo krenuli, ali je fokus pao – Trifunović van stroja!“

Hot sport pre 1 sat
"Neki moraju da shvate da fudbal nije samo igra sa loptom": Stojaković se oglasio posle remija Partizana

"Neki moraju da shvate da fudbal nije samo igra sa loptom": Stojaković se oglasio posle remija Partizana

Mondo pre 1 sat
Sa priprema u Turskoj: Partizan od 2:0 do 2:2 sa mađarskim Đerom

Sa priprema u Turskoj: Partizan od 2:0 do 2:2 sa mađarskim Đerom

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanSuperligaTurskafk crvena zvezdasportFk Partizan

Sport, najnovije vesti »

Čudo u FA kupu: Šestoligaš izbacio aktuelnog šampiona

Čudo u FA kupu: Šestoligaš izbacio aktuelnog šampiona

Danas pre 8 minuta
„To me je pogodilo“: Dejan Stanković progovorio o Ivanićevoj povredi

„To me je pogodilo“: Dejan Stanković progovorio o Ivanićevoj povredi

Danas pre 58 minuta
Pratite UŽIVO Srbija – Holandija: Start delfina na EP

Pratite UŽIVO Srbija – Holandija: Start delfina na EP

Sport klub pre 17 minuta
Leskovačka Dubočica počela pripreme sa bivšim trenerom niškog Radničkog i najavom boljih dana

Leskovačka Dubočica počela pripreme sa bivšim trenerom niškog Radničkog i najavom boljih dana

Južne vesti pre 3 minuta
Ubedljive pobede Španije i Mađarske na startu Evropskog prvenstva u vaterpolu

Ubedljive pobede Španije i Mađarske na startu Evropskog prvenstva u vaterpolu

Danas pre 23 minuta