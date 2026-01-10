Ubedljiva pobeda Zvezde – Partizan prokockao prednost na prvom meču u Antaliji

Fudbaleri Partizana odigrali su nerešeno 2:2 protiv Đera u prvoj pripremnoj utakmici u Antaliji. Potom su fudbaleri Crvene zvezde deklasirali švajcarskog drugoligaša Arau rezultatom 4:1 u pripremnom meču, takođe u turskom gradu Antaliji.

Prvi je na terenu bio Partizan. Strelci za lidera srpske Superlige bili su Matija Ninić u 8. i Dimitrije Janković 18. minutu. Ono što brine sve u Partizanu je povreda zadnje lože odličnog levog krila Nemanje Trifunovića, koji je teren napustio sredinom prvog poluvremena. Bilo je dosta izmena u redovima ,,Parnog valjka“ tokom oba poluvremena jer je šef stručnog štaba Partizana Nenad Stojaković najavio da će dati šansu što većem broju fudbalera. Fudbaleri