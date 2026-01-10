Drama: Milica izbacila Terzu iz crkve!

Milica Veličković krstila je ćerkicu Barbaru u prisustvu Terze, ali nije moglo da prođe bez drame.

Naime, Terza je došao na krštenje svoje ćerke, ali Milica je pobesnela kada je videla kamere. Ivan Vučićević – Otkazaću krštenje – rekla je Milica, a potom rekla kamermanima da izađu napolje. Međutim, shvatila je u jednom momentu da je Terza ozvučen i odmah je reagovala. Ivan Vučićević Iako je Terza prisustvovao krštenju, Milica i njena porodica su rekli učesniku Elite da napusti crkvu, što je on i uradio. AUTOR: SVET-SCANDAL.RS IZVOR: SVET-SCANDAL.RS FOTO: