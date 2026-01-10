Drama: Milica izbacila Terzu iz crkve!

Svet & Skandal pre 29 minuta
Drama: Milica izbacila Terzu iz crkve!

Milica Veličković krstila je ćerkicu Barbaru u prisustvu Terze, ali nije moglo da prođe bez drame.

Naime, Terza je došao na krštenje svoje ćerke, ali Milica je pobesnela kada je videla kamere. Ivan Vučićević – Otkazaću krštenje – rekla je Milica, a potom rekla kamermanima da izađu napolje. Međutim, shvatila je u jednom momentu da je Terza ozvučen i odmah je reagovala. Ivan Vučićević Iako je Terza prisustvovao krštenju, Milica i njena porodica su rekli učesniku Elite da napusti crkvu, što je on i uradio. AUTOR: SVET-SCANDAL.RS IZVOR: SVET-SCANDAL.RS FOTO:
Otvori na svet.rs

Povezane vesti »

(Foto) Milica Veličković stigla besna ispred restorana: Gosti dolaze, sve je spremno za slavlje nakon skandala na krštenju…

(Foto) Milica Veličković stigla besna ispred restorana: Gosti dolaze, sve je spremno za slavlje nakon skandala na krštenju male Barbare

Blic pre 14 minuta
"Tu scenu ću pamtiti dok sam živ" Terza se slomio na hiljadu komada nakon krštenja ćerke, kroz jecaje se obratio porodici…

"Tu scenu ću pamtiti dok sam živ" Terza se slomio na hiljadu komada nakon krštenja ćerke, kroz jecaje se obratio porodici: "Proslavite danas"

Blic pre 4 minuta
Milica Veličković isterala terzu iz crkve: Iz rijalitija stigao na važan događaj, u suzama napustio ceremoniju: Pop je smirivao…

Milica Veličković isterala terzu iz crkve: Iz rijalitija stigao na važan događaj, u suzama napustio ceremoniju: Pop je smirivao

Kurir pre 9 minuta
(Video) Terzu Milica izbacila iz crkve, on se vratio na krštenje, pa ponovo izbačen - besan krenuo za Šimanovce

(Video) Terzu Milica izbacila iz crkve, on se vratio na krštenje, pa ponovo izbačen - besan krenuo za Šimanovce

Blic pre 54 minuta
Skandal na krštenju ćerke Milice i Terze: Izbacila ga iz crkve usred svečane ceremonije: "Sve ste videli" (video)

Skandal na krštenju ćerke Milice i Terze: Izbacila ga iz crkve usred svečane ceremonije: "Sve ste videli" (video)

Blic pre 1 sat
(Video) Krštenje ćerke Milice i Terze. Njega izveli iz Elite 9, ona u crkvu stigla doterana sa malom Barbarom

(Video) Krštenje ćerke Milice i Terze. Njega izveli iz Elite 9, ona u crkvu stigla doterana sa malom Barbarom

Blic pre 44 minuta
"Govorili su mi marš iz crkve, pop je smirivao" Terza otkrio šok detalje sa krštenja ćerke: "Nije htela da se nastavi…

"Govorili su mi marš iz crkve, pop je smirivao" Terza otkrio šok detalje sa krštenja ćerke: "Nije htela da se nastavi ceremonija, vređala Sofiju"

Blic pre 34 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ELITAmilica velickovicterzaelita 9

Zabava, najnovije vesti »

(Foto) Milica Veličković stigla besna ispred restorana: Gosti dolaze, sve je spremno za slavlje nakon skandala na krštenju…

(Foto) Milica Veličković stigla besna ispred restorana: Gosti dolaze, sve je spremno za slavlje nakon skandala na krštenju male Barbare

Blic pre 14 minuta
"Tu scenu ću pamtiti dok sam živ" Terza se slomio na hiljadu komada nakon krštenja ćerke, kroz jecaje se obratio porodici…

"Tu scenu ću pamtiti dok sam živ" Terza se slomio na hiljadu komada nakon krštenja ćerke, kroz jecaje se obratio porodici: "Proslavite danas"

Blic pre 4 minuta
Da li je reformer pilates za vas? Donosimo mini vodič

Da li je reformer pilates za vas? Donosimo mini vodič

Buro pre 19 minuta
"Što ne kaže taj što ga slikao od čega se zarazio?": Osvanule strašne poruke nakon sahrane Matije Radulovića

"Što ne kaže taj što ga slikao od čega se zarazio?": Osvanule strašne poruke nakon sahrane Matije Radulovića

Mondo pre 9 minuta
Milica Veličković isterala terzu iz crkve: Iz rijalitija stigao na važan događaj, u suzama napustio ceremoniju: Pop je smirivao…

Milica Veličković isterala terzu iz crkve: Iz rijalitija stigao na važan događaj, u suzama napustio ceremoniju: Pop je smirivao

Kurir pre 9 minuta