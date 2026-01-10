Mesarović: U Ljuboviji situacija na elektroenergetskoj infrastrukturi stabilizovana

Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas je u Ljuboviji situacija na elektroenergetskoj infrastrukturi stabilizovana.

Mesarović je rekla da je u Ljuboviji na trećoj vanrednoj sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije, zajedno sa članovima štaba, analizirana trenutna situacija u ovoj opštini. "Situacija na elektroenergetskoj infrastrukturi je stabilizovana, borimo se za naše građane i radimo na tome da sva domaćinstva imaju stabilno snabdevanje. Sve to činimo uz punu podršku našeg predsednika Aleksandra Vučića", navela je Mesarović na svom instagram nalogu. Načelnik Odeljenja